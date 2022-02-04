Вдова Градского может лишиться всего после ограбления: Не стоит удивляться иску о признании брака недействительным

Согласно закону, супруга имеет право претендовать на половину имущества мужа, а остальные 50% уже делятся между другими наследниками. При этом важно, чтобы имущество было приобретено в браке. Таким образом, Марине Коташенко причитается лишь то, что композитор приобрел за последние две недели жизни в статусе законного мужа.
Возможно, что именно в этот период Александр Градский положил на счет большую сумму денег или приобрел что-то дорогое. Очевидно, что композитор хотел обезопасить жену и маленьких детей от дележки наследства.
Примечательно, что даже свадьба не гарантирует Марине Коташенко получения наследства. Ведь о том, что брак могут признать недействительным, ранее публично заявила двоюродная сестра певца Наталья Градская. С женщиной согласны юристы.
Адвокат Сергей Узденский отметил, что брак действительно могут признать фиктивным. Основанием для этого может служить создание брака без цели создания семьи. То, что свадьба состоялась за пару недель до смерти Александра Градского, по мнению юриста, может говорить о том, что целью брака могла быть не семья, а иные факторы. А это может быть основанием для оспаривания.
Эксперты отмечают, что, если война наследников Александра Градского будет развиваться, не стоит удивляться и иску о признании заключенного брака недействительным. Если он будет удовлетворен, Марина Коташенко исчезнет из числа наследников.
Напомним, ранее вдову композитора ограбили. Преступники заставили женщину отдать им сто миллионов рублей, которые она хранила дома.