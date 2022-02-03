"Может подать иск": Бурунов лишился важного после шоу Урганта

На днях в эфир вышел выпуск шоу "Вечерний Ургант" при участии популярного артиста. Киноактер Сергей Бурунов мило побеседовал с телеведущим в юмористической манере. Кроме того, Иван Ургант оказал гостю услугу — сделал для него удачное фото для размещения в "Википедии". Он решил, что текущий кадр на странице звезды плохого качества.
Снимок в профиле сетевой энциклопедии имеет важное значение для Сергея Бурунова. Во-первых, он часто высвечивается в поисковиках. Во-вторых, презентует внешность звезды. Чем лучше изображение — тем статуснее выглядит человек.
Однако снимка, который сделал Иван Ургант, актер Сергей Бурунов быстро лишился. Редактор "Википедии" удалил его, побоявшись суда. Дело в том, что шоумен обладает авторскими правами на изображение и может выдвинуть претензии цифровой энциклопедии.
Юридически права на использование фото не были переданы "Википедии". "Фотограф, в данном случае, видимо, Иван Ургант, может подать иск", — выразился редактор портала.
Напомним, ранее Сергей Бурунов жаловался на надоедливые звонки известного мужчины. По ночам актеру названивал Гарик Харламов с назойливым предложением. Несколько лет артист вежливо отклонял просьбы комика, но тот все равно не унимался.