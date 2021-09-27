"Звонит мне почти каждую ночь": Бурунов не может отшить горячего мужчину

Сергей Бурунов уже несколько лет не может придумать, как отказать резиденту Comedy Club. Звонки поступают даже ночью.

В конце лета 2021 года Сергей Бурунов появился в передаче Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Многие поклонники заметили, что актер выглядел нелепо, как будто ему неудобно находиться в такой обстановке.

Позже артист признался, что, правда, он чувствует себя не на своем месте, когда находится среди комиков. Он рассказал, что привык к совершенно другому юмору. К тому же он ни с кем из современных юмористов близко не общается.

Так, ему практически каждый день и даже ночь звонит Гарик Харламов, чтобы приглась в "Comedy Club". Для юмористической программы будет большой честью, если в студию придет артист такой величины. Но, к сожалению, это нужно только юмористам и телезрителям, но не самому Сергею.

Герой "Полицейского с Рублевки" уже не может подобрать нужных слов, чтобы дать понять, что эта телепередача ему неинтересна. Он старается отвечать на звонки, но прийти на съемки не соглашается.

"Гарик много лет звонит мне почти каждый день и каждую ночь, зовет меня в Comedy Club. А что я там буду делать? В этих шоу я просто теряюсь", – честно признался Бурунов.

Он также успокоил фанатов, что не посещает подобного рода шоу не потому, что он устал от славы и бесконечных интревью. Артисту просто не близок такой юмор.

Напомним, что Гарик Харламов недавно развелся с актрисой Кристиной Асмус. Завидный холостяк был один совсем не долго. Поговаривают, что юморист встречается с коллегой по фильму.