"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души

Елизавета Боярская эмоционально отреагировала на спецоперацию России на Украине.

Актриса, как и многие ее коллеги, высказалась о тревожной международной ситуации. Для нее известие о военных действиях стало шоком.

Елизавета Боярская посвятила этой теме длинный пост в своем инстаграм-аккаунте. "Больно. Страшно. Немыслимо", – поделилась чувствами артистка. Больше всего в сложившихся обстоятельствах она переживает за мирное население.

Звезда убеждена, что жители всех городов хотят мира и жизни без страха. Она отметила, что все мы можем и умеем "дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить". Елизавета Боярская выразила надежду на то, чтобы все поскорее закончилось, а победу одержали милосердие и здравый смысл.

Как писали "Дни.ру", ранее певец Сергей Лазарев сорвался на мат из-за ситуации на Украине. Музыкант заявил, что у него нет других слов.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением в связи с ситуацией на Донбассе, в котором объявил о начале специальной военной операции на Украине. Первое обращение российского лидера по поводу ситуации на Донбассе произошло 21 февраля. В нем глава государства признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.





