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Шоу-бизнес
Голодное детство, расставание с Меньшовым и изуродованное лицо: как складывалась жизнь Алентовой

Голодное детство, расставание с Меньшовым и изуродованное лицо: как складывалась жизнь Алентовой

21 февраля Вере Алентова отмечает свое 80-летие. Как складывалась жизнь знаменитой актрисы и почему ее до сих пор не перестает обсуждать общественность?
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Вера Алентова появилась на свет в 1842 году в семье актеров. Отец будущей артистки скончался, когда ей было всего четыре года, а мать была вынуждена пропадать на работе, чтобы прокормить дочь. Кочующая из города в город семья и без того жила не богато, а когда в театре начался кризис, и вовсе начала бедствовать. Вера сама делала куклы из картона, чтобы хоть как-то развлечь себя за неимением игрушек, а черный хлеб с подсолнечным маслом считала чуть ли не деликатесом.

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 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Мечтать об актерской карьере будущей звезде приходилось молча. Мать была категорически против творческой профессии и хотела, чтобы дочь связала жить с медициной. В угоду родительнице девушка поступила в мединститут, но быстро нахватала долгов, попав в драмтеатр. Дома разразился страшный скандал, а упертая Вера бросила учебу и устроилась работать на меланжевый комбинат – единственное место, куда ее приняли. К счастью, Алентова не оставила свою мечту и уже через год уехала в Москву, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ.

К слову, упорство помогло актрисе найти счастье не только в карьере, но и в личной жизни. Уже на первом курсе будущая знаменитость познакомилась с Володей Меньшовым, от отношений с которым ее отговаривали все, кому не лень. Окружающие не понимали, что красавица из интеллигентной семьи нашла в таком малоперспективном провинциале. К тому же, избранник актрисы никогда не нравился ее матери. Тем не менее Меньшов и Алентова прожили в браке почти 60 лет. Жизнь и творчество артистов было настолько переплетено, что сегодня их сложно представить порознь. Хотя союз супругов не всегда был идеальным.

В 1963 году Меньшов и Алентова скромно отметили свадьбу прямо в общежитии. В ЗАГС жених и невеста поехали на трамвае, а на праздничный стол поставили колбаску, бутылку водки и шампанское. А в 1969 году, сразу после появления на свет дочери Юлии, семья развалилась. До развода дело не дошло, но супруги не жили вместе несколько лет, думая, что уже не смогут быть вместе. К счастью, они оказались неправы. Когда наследница пошла в первый класс, они воссоединились и начали ценить друг друга еще больше.

За годы творческой карьеры знаменитые супруги успели сделать очень многое, но их главной совместной работой остается фильм "Москва слезам не верит", который в свое время прославил их на всю страну. Уже полгода Вера Алентова живет без любимого супруга Владимира Меньшова, который покинул этот мир 5 июля 2021 года. Публика не перестает обсуждать то, насколько тяжело знаменитая актриса переживает потерю мужа. Однако сегодня ее имя всплывает в Сети не только по этой причине.

Знаменитость редко общается на личные темы и дает комментарии по поводу своих внешних изменений, которые не остаются незамеченными для поклонников. Общественность то и дело обсуждает, как сильно поменялось лицо артистки за последние годы, а она стойко переносит всевозможные слухи. Как оказалось, внешние изменения актрисы связаны с неудачной пластикой, которая изуродовала ее внешность несколько лет назад. Специалист вколол в лицо артистке ее собственный жир, и результат оказался плачевным – звезде было страшно даже взглянуть на себя в зеркало. К слову, эта пластическая операция была не единственной в жизни Веры Валентиновны, но все остальные проходили удачно.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 17:29 Источник: WMJ.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Косметика, враги и связь с геем: Алентова накануне 80-летия стала княгиней Рубинштейн

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