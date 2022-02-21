"Вы никогда не будете актрисой": задравшей юбку Алентовой запретили приближаться к сцене

В это сложно поверить, но зрители могли бы никогда не узнать такую актрису, как Вера Алентова.

21 февраля вдова Владимира Меньшова отмечает 80-летний юбилей. Народная артистка в течение многих лет является любимицей миллионов зрителей и сегодня совершенно оправданно купается в овациях, комплиментах и поздравлениях. В преддверии юбилея Веры Алентовой свет увидели ее пронзительные мемуары, в которых она рассказала, как труден был ее путь.

Мама Веры – Ирина Алентова была актрисой. Вместе с ней девочка постоянно переезжала из города в город – часто жить приходилось в ужасных условиях: в полнейшей бедности и бытовой неустроенности. Женщина не хотела такой же судьбы для дочери, поэтому считала, что наследнице нужно стать врачом.

Сама Вера какое-то время вынашивала подобные планы, но потом поняла, что без сцены будет самым несчастным человеком. В 18 лет девушка приехала в Москву поступать в театральное училище. Почти сразу Алентова поняла, что столичная жизнь далека от сказки, как то казалось ей ранее. Однако будущая актриса не отступила и пошла поступать в Щепкинское училище.

На экзамене абитуриентку внимательно выслушали и даже попросили задрать юбку, чтобы проверить не кривые ли ноги. Поднятая юбка доказала, что ноги вполне нормальные, но Алентову это не спасло. Девушку подозвал к себе сам Виктор Коршунов и настойчиво посоветовал, а проще говоря запретил, даже приближаться к сцене.

"Вы никогда не будете актрисой," – самоуверенно заявил педагог.

К счастью для зрителей, после такого заявления Вера Алентова не усомнилась в себе и не опустила руки, ее главной целью было поступить. Спустя год Алентова снова приехала в Москву и с первой попытки поступила в Школу-студию МХАТ – об этом сообщила "КП".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Вера Алентова до сих пор отмаливает грехи молодости.