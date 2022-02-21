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Шоу-бизнес
Испуганная Алентова едва не стала жертвой пьяного насильника

Испуганная Алентова едва не стала жертвой пьяного насильника

Недавно Вера Алентова выпустила автобиографию под названием "Все не случайно".

Продолжение: 80-летняя Алентова отмаливает грехи за аборты: Церкви в нашей жизни не существовало
прочитано 202 раза

В этой книге народная артистка решила быть до конца откровенной со своими поклонниками и рассказала о таких фактах своей жизни, которые прежде не были известны широкой аудитории. Среди прочего Вера Алентова призналась, что в студенчестве она едва не стала жертвой пьяного насильника.

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 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Дело было под Новый год. Как-то раз в театре 20-летняя Алентова познакомилась с молодым человеком который выглядел вполне интеллигентно. Парень пригласил молодую актрису встретить с ним Новый год в студенческой компании.

В разгар вечера новый ухажер молоденькой Веры довольно много выпил и предложил ей перейти в другую компанию. Однако предварительно нужно было зайти домой за подарком. Не подозревая ни о чем плохом, наивная девушка согласилась. Дома молодой человек не стал искать никакой подарок. В довольно агрессивной манере он попытался принудить Алентову разделить с ним ложе.

Как сообщила "ЭГ", испуганная женщина попыталась поднять шум и сумела дать отпор насильнику. Побоявшись шума, парень отстал и тут же заснул сном очень пьяного человека. После пережитого Алентовой пришлось возвращаться в общежитие на такси. Прежде молодая актриса даже не предполагала, что Новый год может закончиться так плохо.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что неудачная операция чуть не свела изуродованную Веру Алентову в могилу.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 11:07 Источник: ЭГ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Косметика, враги и связь с геем: Алентова накануне 80-летия стала княгиней Рубинштейн

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