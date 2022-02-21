Испуганная Алентова едва не стала жертвой пьяного насильника

В этой книге народная артистка решила быть до конца откровенной со своими поклонниками и рассказала о таких фактах своей жизни, которые прежде не были известны широкой аудитории. Среди прочего Вера Алентова призналась, что в студенчестве она едва не стала жертвой пьяного насильника.
Дело было под Новый год. Как-то раз в театре 20-летняя Алентова познакомилась с молодым человеком который выглядел вполне интеллигентно. Парень пригласил молодую актрису встретить с ним Новый год в студенческой компании.
В разгар вечера новый ухажер молоденькой Веры довольно много выпил и предложил ей перейти в другую компанию. Однако предварительно нужно было зайти домой за подарком. Не подозревая ни о чем плохом, наивная девушка согласилась. Дома молодой человек не стал искать никакой подарок. В довольно агрессивной манере он попытался принудить Алентову разделить с ним ложе.
Как сообщила "ЭГ", испуганная женщина попыталась поднять шум и сумела дать отпор насильнику. Побоявшись шума, парень отстал и тут же заснул сном очень пьяного человека. После пережитого Алентовой пришлось возвращаться в общежитие на такси. Прежде молодая актриса даже не предполагала, что Новый год может закончиться так плохо.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что неудачная операция чуть не свела изуродованную Веру Алентову в могилу.