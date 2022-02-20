Не уберегли: 95-летнюю Елизавету II раздавила смертельная болезнь

Королева Елизавета II все-таки заразилась коронавирусом.

О болезни 95-летней британской монархини сообщило издание The Telegragh, информацию уже подтвердили в Букингемском дворце. Представители королевы поспешили заверить, что болезнь протекает в легкой форме. "Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", – сообщили доверенные лица.

Елизавету II всячески пытались оградить от возможных возбудителей заболевания, но не уберегли. Недавно стало известно, что у принца Чарльза положительный тест на коронавирус. Буквально за два дня до этого наследник престола виделся с матерью. Стоит отметить, что это уже второй раз, когда принц заражается этой смертельной болезнью. На прошлой неделе заболела также его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла.

Ранее стало известно, что королеве Елизавете II стало тяжело ходить. Британские источники сообщает, что она не может передвигаться даже с использованием вспомогательных средств, например, палочки. Врачи предположили, что виной всему – возрастные изменения, которые вызывают скованность в движениях.