Какой стыд: после секс-скандала делом принца Чарльза занялась полиция

Скандал вокруг сомнительной деятельности фонда принца Чарльза набирает обороты.

Репутация королевской семьи Британии трещит по швам. Подданные не успели еще прийти в себя от секс-скандала, связанного с именем принца Эндрю, как грозовая туча нависла над старшим наследником королевы Елизаветы II. Местная полиция начала расследование по делу о благотворительном фонде принца Чарльза.

Еще осенью прошлого года в СМИ распространилась информация о продаже фондом титулов и прав на получение британского гражданства. Тогда полиция предупреждала, что после предварительного изучения материалов дела может быть начато расследование. Теперь издание The People сообщило, что это случилось и скандал стремительно набирает обороты.

Ранее принц Чарльз дал понять, что он ничего не знал о раскопанных журналистами неприглядных фактах. Сын королевы объяснил, что ответственность за фонд несет его непосредственный глава – Майкл Фоссет, который много лет прослужил королевской семье и был правой рукой принца. Многим показалось сомнительным, что Чарльз мог не знать о делах Фоссета, однако тот, судя по всему, согласился принять удар на себя и подал в отставку.

В любом случае полиция теперь будет выяснять детали. Эксперты предполагают, что полностью уйти от ответственности сыну Елизаветы II все равно не удастся. Если осведомленность Чарльза о продаже титулов еще остается под вопросом, то принятие лично им пожертвований от банкира с сомнительной репутацией уже является доказанным фактом.

В связи с этим в британском обществе бушуют нешуточные страсти, а сама королева, должно быть, сгорает от стыда, ведь делом ее родного сына занялась полиция.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена принца Чарльза плюнула в кокетку Меган Маркл.