Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Четверг
13 января
Лента новостей
00:13
Сын Елизаветы II предстанет перед судом из-за секс-скандала
22:06
Эксперт Сивков назвал единственный способ заставить США забыть о давлении на Россию
21:54
Заговоривший о жене Цискаридзе восхитился молодой блондинкой
21:22
Экономист Гринберг: новые санкции США не станут угрозой для России
21:17
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
20:47
"Красивый, яркий, с юмором": Волочковой нашли нового жениха
20:27
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса
20:03
"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
19:47
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
19:33
Учитывается ли рост цен на лекарство при индексации пенсии – ответ экономиста
19:33
Два человека погибли в аварии на трассе в Ленобласти
19:23
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
19:15
"По щелчку вышла замуж": проворная Бабкина затащила мужика в загс
19:11
"Именно она": Пугачева обрекла Волочкову на проблемы
18:56
Обнародованы детали госпитализации 57-летней Апиной
18:42
"Тема закрыта!": Хитяева назвала причину прекращения дружбы с Шатиловой
18:25
К чему могут привести санкции США против Путина – мнения политологов
18:20
Вскрылись реальные заработки мужа онкобольной Заворотнюк
18:04
В доме престарелых рассказали об оставленном родными Куравлеве: Лежал без движения
17:57
"Это, надо сказать, определенный вызов": Толкалина рассказала о первом опыте с женщиной
17:41
Тихий восторг: Влезший в чужие отношения Авербух привлек грудного сына к недетским развлечениям
17:30
Нужны кадры высокого уровня: Евросоюз хочет отправить на Украину миссию для подготовки офицеров
17:29
"Он горел": Друг покойного Зеленского выдал сенсационные факты
17:15
"Все в порядке": Волочкова оценила эрекцию Джигурды
17:03
Истрия с проломленным черепом Прилучного получила продолжение
16:56
Карма? Подставившая Бузову Клава Кока оказалась на больничной койке
16:55
Показавшая рогатку Волочкова заговорила о сексуальных фантазиях
16:32
"Могут потребоваться годы": политолог Корнилов о переговорах России и США по гарантиям безопасности
16:27
"Твари!": Солнцев сживает со свету престарелую экс-супругу
16:24
Разбуянившуюся Литвинову успокаивала полиция: Не давала спать
16:20
Обиды и ревность: что известно о неидеальном браке звезды "Склифосовского" с популярной актрисой
16:16
Измученная раком Яковлева вышла на связь: Произошло то, что никто не ожидал
16:14
Работа за копейки и жених-иностранец: что стало с дочерью Агутина и Варум
16:12
Валерия раскрыла истинное отношение к невестке после оглушительного провала
16:01
Лягут рядом: любвеобильного Зеленского похоронят рядом с милым другом Борисова
15:44
Щекастый сын Петросяна довел россиян до экстаза: Копия!
15:43
"Всех е*** с 14 лет": Волочкова обложила коллег матом на скандальном шоу
15:38
Названо имя тайного покровителя певицы МакSим
15:35
Что отмочила соблазнительная Хмельницкая в доме Кеосаяна: родные Симоньян в шоке
15:22
Недавно родившая Серябкина показала черного малыша
15:21
Невеста Бузова, обвинения бывшей и девушка мечты: холостяку Милошу Биковичу исполнилось 34 года
15:13
Вколовший опасную вакцину адвокат Жорин невольно стал подопытным
14:59
67-летний Крутой объявил о выходе на пенсию: Работать будут дети
14:48
"Реально кукушка отъехала": Гузеева призналась в жутких последствиях болезни
14:38
"Больно сделала": Дочь отвергла Кудрявцеву после скандала
14:34
Убитый горем Виторган сообщил о потере
14:14
Плетнева рассказала об отношениях с Пресняковым: Хотела родить от него
14:13
"Обколоты": зачем Успенская натянула на шею черную повязку
14:07
Всемирно известная певица умерла от рака
14:03
71-летняя Бабкина осталась одна: Ужасный человек, неадекватная
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

За что россияне обожают Цымбалюк-Романовскую
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
У избавившейся от ребенка с синдромом Дауна дочери Турецкого нашлась защитница
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сын Елизаветы II предстанет перед судом из-за секс-скандала

Сын Елизаветы II предстанет перед судом из-за секс-скандала

Принц Эндрю не так давно оказался в центре громкого разбирательства, поставившего под угрозу честь королевской семьи Великобритании. Он хотел избежать участия в деле об изнасиловании, но не тут-то было.
прочитано 201 раз

Стало известно, что федеральный судья в Нью-Йорке отклонил ходатайство адвокатов принца Эндрю о прекращении рассмотрения иска Вирджинии Джуффре. Женщина заявила, что ее заставили заниматься сексом с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет.

ПО ТЕМЕ

"Ущерб всей семье": принц Чарльз озабочен разразившимся секс-скандалом

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Так что сыну Елизаветы II все же придется предстать перед судом. У наследника монаршей династии есть время до 14 июля, чтобы ответить на вопросы по делу под присягой. Если дело не удастся урегулировать, то принц Эндрю может предстать перед служителями Фемиды. Это может случиться с сентября по декабрь текущего годы.

Судья посчитал, что "жалоба Вирджинии Джуффре вовсе не двусмысленна, и нет оснований отказать в рассмотрении дела. В свою очередь защитники принца Эндрю хотели, чтобы на основании сделки, заключенной Вирджинией Джуффре много лет назад с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, этот иск не рассматривался в суде.

Напомним, Джеффри Эпштейна обвинили в секс-торговле и педофилии. Якобы его клиентами были богачи и влиятельные люди, среди которых был якобы и принц Эндрю. Вирджиния Джуффре говорила, что наследник королевы Великобритании вступал с ней в интимную связь против ее воли несколько раз.

В свою очередь принц Эндрю все обвинения в свой адрес отвергает. Букингемский дворец также отказывается от комментариев по этому делу

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 00:13 Источник: BBC ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

комментарии

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Перед законом все равны!!! Учитесь.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Женатого Агутина заметили с роскошной брюнеткой: Ребенок на руках

Супруга не пришла
Шоу-бизнес

Разведенная Асмус показала округлившийся живот: Второй ребенок

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Он горел": Друг покойного Зеленского выдал сенсационные факты

Вскрылись подробности об усопшем
Шоу-бизнес

В доме престарелых рассказали об оставленном родными Куравлеве: Лежал без движения

Актера якобы бросили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса
В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога
Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня

Спорт

Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Регионы

Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+