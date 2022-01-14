Сын Елизаветы II предстанет перед судом из-за секс-скандала

Принц Эндрю не так давно оказался в центре громкого разбирательства, поставившего под угрозу честь королевской семьи Великобритании. Он хотел избежать участия в деле об изнасиловании, но не тут-то было.



Стало известно, что федеральный судья в Нью-Йорке отклонил ходатайство адвокатов принца Эндрю о прекращении рассмотрения иска Вирджинии Джуффре. Женщина заявила, что ее заставили заниматься сексом с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет.

Так что сыну Елизаветы II все же придется предстать перед судом. У наследника монаршей династии есть время до 14 июля, чтобы ответить на вопросы по делу под присягой. Если дело не удастся урегулировать, то принц Эндрю может предстать перед служителями Фемиды. Это может случиться с сентября по декабрь текущего годы.

Судья посчитал, что "жалоба Вирджинии Джуффре вовсе не двусмысленна, и нет оснований отказать в рассмотрении дела. В свою очередь защитники принца Эндрю хотели, чтобы на основании сделки, заключенной Вирджинией Джуффре много лет назад с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, этот иск не рассматривался в суде.

Напомним, Джеффри Эпштейна обвинили в секс-торговле и педофилии. Якобы его клиентами были богачи и влиятельные люди, среди которых был якобы и принц Эндрю. Вирджиния Джуффре говорила, что наследник королевы Великобритании вступал с ней в интимную связь против ее воли несколько раз.

В свою очередь принц Эндрю все обвинения в свой адрес отвергает. Букингемский дворец также отказывается от комментариев по этому делу