"Странно скрывать": после смерти мужа Алентова вывалила шокирующую истину

Вера Алентова рассказала о своей жизни и о том, о чем раньше предпочитала молчать.

В театре им. Пушкина в Москве состоялась презентация автобиографии советской и российской актрисы Веры Алентовой Звезда писала историю своей жизни несколько лет, и откровенность ее мемуаров порой шокирует. Она рассказывает о трудном детстве, первых съемках и любовных интригах – некоторые детали она могла бы унести в могилу, но теперь уже не видит в этом смысла.

"Дойдя до определенного рубежа в возрасте, странно что-либо скрывать", – заявила Алентова.

Актриса с грустью отметила, что она успела написать мемуары в отличие от покойного супруга. Режиссер и создатель культовой картины "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов умер летом прошлого года от последствий коронавируса. Народный артист РСФСР тоже писал автобиографию, причем целых шесть лет, но так не дописал ее.



Презентация мемуаров Веры Алентовой состоялось в ее родном театре сразу после окончания спектакля, в котором она участвовала. Среди гостей к удивлению многих не было дочери Алентовой и Меньшова. Однако она появилась в фойе театра в самый разгар мероприятия, за что и получила от матери. Вера Алентова с юмором уколола наследницу за опоздание.



"Про меня столько хороших слов сказали, а ты не слышала!", – ткнула ее Алентова.