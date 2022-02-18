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Шоу-бизнес
"Бедная женщина!": изуродованную Алентову погнали на операцию

"Бедная женщина!": изуродованную Алентову погнали на операцию

Пластический хирург Владимир Плахотин проанализировал внешность Веры Алентовой после неудачной операции.
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Несколько лет назад Вера Алентова сделала пластическую операцию. По Сети ходили слухи на этот счет, так как комментариев актриса не давала, и поклонникам приходилось догадываться, ложилась ли артистка под нож хирурга или нет.

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Вера Валентиновна Алентова актриса

Только совсем недавно кумир миллионов смог заговорить о неудачной пластике. "Мне стало страшно смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно", – заявила главная героиня советского фильма "Москва слезам не верит".

"У нее какая проблема? Ей стали делать платизмопластику, то есть подтяжку шеи со стороны подбородка, и сделали это абсолютно непрофессионально. Эта методика не для нее. Ей подтянули подбородок и после этого у нее появились жуткие рубцы, втягивания и так далее. Бедная женщина!" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Владимир Плахотин.

Пластический хирург, как и многие зрители, пришел в ужас от увиденного. Он уверен, что все дело во враче, который оказал звезде услугу, но сделал это не так, как должен был.

"Я считаю, крайне низкий профессионализм хирурга, к которому она пошла. Или же, возможно, она очень хотела подтянуть подбородок и отказалась от самой подтяжки. Конечно, нужно было делать ей СМАС-подтяжку, СМАС-лифтинг с подтяжкой шеи одним комплексом. Вот тогда она совершенно замечательно выглядела бы. А так ей подтянули локально подбородок, вместо чего-то хорошего получилась такая вот гадость. Бедная женщина!" – подытожил эксперт.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 14:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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