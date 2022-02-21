Харламова застукали в объятиях с наплевавшей на него в трудный час возлюбленной

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук радовали поклонников совместными выходами.

Однако не так давно народ заподозрил, что новоиспеченная пара рассталась, причем звезда сериала "Крепостная", судя по всему, оставила своего избранника одного в трудный момент.

Поклонники актрисы и шоумена гадали, что же происходит между кумирами. И, наконец-то, Ковальчук дала повод задуматься о том, что в их союзе царит гармония. Вчера звезда театра и кино отпраздновала свой день рождения – ей исполнилось 29 лет. Девушка собрала в ресторане самых близких, в числе которых оказался и Гарик Харламов. Комик в свойственной ему манере на празднике держался сдержанно: на кадрах с мероприятия, которые показала Ковальчук подписчикам, комик не смеялся, не говорил и просто резал кусок мяса. Но все же актриса и шоумен сделали кое-что, что вселило надежду народу на то, что они все-таки вместе.

На одном из опубликованных девушкой видео видно, как именинница с улыбкой на лице нежно примкнула к Харламову и положила ему голову на плечо. Комик, который до этого с безразличием смотрел в телефон, резко изменился в лице и растворился в улыбке.

Ранее "Дни. ру" рассказывали, что знаменитости подтвердили свои отношения в сентябре прошлого года. Позже сильно заболевший Харламов попал в больницу, однако его возлюбленная в это время будто наплевала на комика, ведь в момент его нахождения в медучреждении она хвасталась в соцсетях отдыхом в Подмосковье.

