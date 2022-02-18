Бывшую любовницу застукали с матерью Гарика Харламова

28-летняя Екатерина Ковальчук заинтриговала поклонников снимком с родительницей Гарика Харламова. Выяснилось, что женщины близко общаются.

Актриса разместила фото в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. На нем видно, как экс-избранница комика проводит вечер в компании Натальи Игоревны и Вадима Галыгина в одном из московских баров.

Юморист закрутил роман с Екатериной Ковальчук после съемок в общем фильме. Сначала звезды прятали свои отношения от публики, но вскоре начали выходить вместе в свет.

Однако в последнее время появились слухи, что они расстались. Гарик Харламов и актриса отписались друг от друга в соцсетях и проводят время отдельно. Недавно комик загремел в клинику, а его экс-возлюбленная в это время отдыхала на побережье Атлантического океана. Позже она вышла в свет с другим мужчиной.

Теперь же россияне гадают, по-прежнему ли Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук вместе или актрисе удалось просто сохранить теплые отношения с матерью звезды.

Напомним, Гарик Харламов был женат на Юлии Лещенко. Их семья просуществовала около двух лет. В 2013 году юморист женился на Кристине Асмус. Они развелись два года назад. Знаменитости воспитывают восьмилетнюю дочь Анастасию.