Вторая Асмус: новая избранница наплевала на сгорающего в больнице Харламова

Юморист Гарик Харламов накануне был доставлен в больницу. Сгорающего от жара комика положили под капельницу. Как сообщил поклонникам сам артист, у него поднялась температура до 39,6 градусов.
За лихорадящего Харламова очень переживают друзья и поклонники. В личном микроблоге встревоженные подписчики оставляют Гарику сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления. Кроме того, в Сети активно обсуждают поведение нынешней зазнобы комика – звезды сериала "Крепостная" Катерины Ковальчук. Девушке, как показалось обитателям Интернета, глубоко плевать на гриппующего Харламова. Дескать, пока Гарик борется с коварным недугом в медицинском учреждении, Катерина хвастается в соцсетях отдыхом в Подмосковье.
Фанаты уверены, что Катерина Ковальчук – это вторая Кристина Асмус. Дескать, нынешняя и бывшая избранницы Гарика заняты только собой и собственными карьерами. "А ты, Гарик, лечись там как-нибудь сам, не маленький", – рассуждают поклонники.
Впрочем, народ уверен, что Гарик Харламов сам виноват в том, что остался без внимания любимой в трудный час. Мол, в прошлом у комика была нормальная жена, Юлия Лещенко. Первая супруга юмориста, уроженка Волгодонска, работала менеджером московского клуба и была обычной девушкой. В этом браке Харламов провел два года и развелся ради Асмус.