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Шоу-бизнес
Почему Градский 20 лет не женился на Коташенко: домработница раскрыла всю правду

Почему Градский 20 лет не женился на Коташенко: домработница раскрыла всю правду

Маэстро музыки Александр Градский и его возлюбленная Марина Коташенко состояли в отношениях много лет. Но жениться певец согласился только за перед смертью. Из-за чего свадьба откладывалась?
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Друзья и приятели Александра Градского тепло отзываются о Марине Коташенко. Недаром эта длинноногая блондинка посвятила музыканту два десятка лет и родила от него чудесных сыновей.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Сам певец понимал, что возлюбленная годится ему в дочери. Он старался думать, что сумел зацепить ее качествами своей личности. Факт остается фактом: за долгие годы совместной жизни Марина Коташенко могла сотни раз уйти от пожилого спутника, однако ни разу этого не сделала.

Только вот в жены мать своих детей Александр Градский не брал до последнего. Уже будучи в предсмертном состоянии, он расписался с сожительницей. Домработница артиста уверяет: этого мужчину нельзя было вынудить сделать что-то против воли. По ее словам, музыкант был в здравом рассудке, когда решился на брак.

Прислуга проанализировала роман артиста и порассуждала, почему супружеские узы были заключены так поздно. "Почему не женился? Не хотел, наверное. Был нехороший опыт. Потом, может, решили — дети все-таки. Думаю, это обоюдное согласие", — выразилась экономка.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной его смерти признали инфаркт головного мозга. Маэстро работал на пределе: снимался в шоу "Голос", когда здоровье дало слабину.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 18:51 Источник: Woman’s Day ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость954378
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Уже всё бельё перетрясли.Ну как же, домработница лучше всех знает,почему Градский с Конашенко поженились.Они по факту и были семьёй,да только бумажка главнее факта, и Градский это понимал.
1

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