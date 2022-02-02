Почему Градский 20 лет не женился на Коташенко: домработница раскрыла всю правду

Друзья и приятели Александра Градского тепло отзываются о Марине Коташенко. Недаром эта длинноногая блондинка посвятила музыканту два десятка лет и родила от него чудесных сыновей.
Сам певец понимал, что возлюбленная годится ему в дочери. Он старался думать, что сумел зацепить ее качествами своей личности. Факт остается фактом: за долгие годы совместной жизни Марина Коташенко могла сотни раз уйти от пожилого спутника, однако ни разу этого не сделала.
Только вот в жены мать своих детей Александр Градский не брал до последнего. Уже будучи в предсмертном состоянии, он расписался с сожительницей. Домработница артиста уверяет: этого мужчину нельзя было вынудить сделать что-то против воли. По ее словам, музыкант был в здравом рассудке, когда решился на брак.
Прислуга проанализировала роман артиста и порассуждала, почему супружеские узы были заключены так поздно. "Почему не женился? Не хотел, наверное. Был нехороший опыт. Потом, может, решили — дети все-таки. Думаю, это обоюдное согласие", — выразилась экономка.
Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной его смерти признали инфаркт головного мозга. Маэстро работал на пределе: снимался в шоу "Голос", когда здоровье дало слабину.