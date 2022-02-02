"Скорее мотнуть": Скулящая от безденежья Поргина бежит из России

Вдове Николая Караченцова не в радость коротать дни на родине. Людмила Поргина рвется прочь из страны.

После кончины Николая Караченцова его избранница вся извелась в жалобах. Несмотря на наличие ценной недвижимости и приличных финансовых доходов, Людмила Поргина не раз заявляла о бедственном положении. Денег для комфортной жизни ей недостает. Помощи ждать тоже не от кого. Многие считают, что звезда просто не умеет жить по средствам и зря разводит шумиху.

Актриса продолжает мелькать на телевидении, поэтому прибыль, кроме пенсии, все же имеет. И хотя знаменитость скулит от безденежья, периодически она делает себе дорогостоящие подарки. Например, приятные путешествия. На днях звезда дала понять, что бежит из России — уж больно хочется в тепло.

Недавно артистка вернулась с отдыха из Объединенных Арабских Эмиратов, а теперь снова мчится навстречу приключениям за рубеж. "Жду весны, чтобы скорее куда-нибудь мотнуть. Я собираюсь в Турцию поехать, где мы с Колечкой зимовали", — объявила Людмила Поргина.

Напомним, женщина уверена, что Николай Караченцов наблюдает за ней с того света. Звезда якобы до сих пор контактирует с мужем. Специально на его годовщину смерти актриса изменила свою внешность и покрасила волосы в розовый. "Это не для меня, а для Коли", — объяснила свой поступок Людмила Поргина.