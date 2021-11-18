"Это для Коли": Поргина изуродовала себя на радость мертвому мужу

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался еще в 2018 году. Однако Людмила Поргина, по ее словам, продолжает с ним контактировать. Вдова сообщила, что усопший часто приходит к ней во снах и между ними происходит общение.
Актриса уверена, что покойный супруг наблюдает за ней с того света, поэтому женщина всячески пытается ему угодить. Одних видений по ночам ей недостаточно. Людмила Поргина решила сделать мертвецу странный сюрприз на годовщину смерти.
72-летняя звезда посетила парикмахерскую, чтобы преобразить свою внешность нестандартным образом. Так она рассчитывала поднять настроение покойному супругу. Людмила Поргина загорелась идеей сделать пряди волос розовыми, но получилось не очень — в некотором роде она себя изуродовала.
В Сети на актрису набросились с критикой — стильный сюрприз многим пришелся не по нраву. Однако знаменитость не придает злопыхателям значения. "Мне плевать на них. Пускай знают, что это не для меня, а для Коли", — заявила корреспондентам Людмила Поргина.
Узнать реакцию Николая Караченцова у журналистов не получилось — мертвецы не дают интервью. А вот Людмила Поргина считает, что розовые волосинки получились симпатичными. "Хочу, чтобы я сияла и сверкала, а он это видел!" — решила модная вдова.