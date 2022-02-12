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Шоу-бизнес
Господи, помилуй: Преемника Елизаветы II сразила смертельная болезнь

Господи, помилуй: Преемника Елизаветы II сразила смертельная болезнь

Жизнь принца Чарльза под угрозой. Елизавета II может не успеть передать ему страну.
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Принц Чарльз не только старший сын королевы, а еще и первый в очереди на престол. Он дольше всех ждет власти над Британией. Но Елизавета II не торопится снимать с себя бразды правления, хотя здоровье ее подводит, да и возраст приближается к трехзначному числу.

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Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Стало известно, что преемника Елизаветы II сразила смертельная болезнь — коронавирус. Принц Чарльз уже давно не молодой юноша, а 73-летний измученный жизнью вдовец. Коварная инфекция, которая рушит судьбы людей и сводит их в могилу, может сыграть с монархом злую шутку.

Это означает, что вся Британия в беде, ведь тот, кого готовили стать королем, может просто не им не стать. Тогда Елизавете II придется доверять страну уже не сыну, а внуку — принцу Уильяму. Еще неизвестно, сможет ли герцог Кембриджский быстро адаптироваться к новому статусу, если получит корону вместо своего отца.

Напомним, в 2021 году Елизавета II похоронила мужа. Кончина принца Филиппа больно ударила по британской правительнице и всей королевской семье. Мужчина скончался в замке, не дожив двух месяцев до своего 100-летнего юбилея.

На прощальной церемонии было немноголюдно в связи с пандемией коронавируса. Елизавета II так тяжело перенесла уход любимого, что ее состояние резко ухудшилось. Пришлось лечь в больницу.


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Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 12 февраля 2022, 08:18 Источник: People ✓ Надежный источник
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