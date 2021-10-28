Народ призвал принца Гарри вернуться на родину: Елизавета II госпитализирована

После новости о госпитализации Елизаветы II вся общественность крайне обеспокоена. Британцы обратились к принцу Гарри.

Недавно в Сети появилась информация о том, что самочувствие королевы ухудшилось. Ей понадобилась помощь врачей. Теперь мать принца Чарльза не будет присутствовать на экологическом саммите в Шотландии. Весь мир молится за здоровье Елизаветы. Многих интересует, что же думает об этом ее внук, который сейчас находится очень далеко.

Напомним, вслед за своей супругой принц Гарри переехал в США. Он достаточно давно не участвует в делах семьи и последний раз был в Великобритании летом, когда состоялось открытие памятника принцессе Диане. Публика призвала супруга Меган Маркл срочно вернуться домой.

По данным источника, сам Гарри крайне обеспокоен ситуацией. Он якобы серьезно волнуется, но не знает, как ему быть, ведь их разделяют тысячи километров. Сообщается, что он крайне опасается повторения ситуации с принцем Филиппом. Тогда для него было не совсем просто успеть даже на похороны. Долго в родной стране он не пробыл и вернулся обратно к жене.

Народ настроен крайне серьезно. Публика отправляет принцу Гарри сообщения и умоляет его вернуться уже сейчас, чтобы поддержать любимую бабушку. Что будет делать внук Елизаветы – пока не совсем понятно. Официального комментария он так и не дал.

