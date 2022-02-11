Распустившему руки жениху Бузовой грозит тюрьма

Бывший жених Ольги Бузовой загремел в громкую разборку, которая обернулась для него уголовным делом.

Было время, когда поющая телеведущая искала свою любовь на телевидении – в шоу "Замуж за Бузову", в котором мужчины боролись за ее сердце. Одним из таких женихов стал Александр Гринев: участник был в шаге от женитьбы на звезде, однако она ему отказала.

После шоу в жизни мужчины многое изменилось: он нашел любимую девушку, завел собак, а еще в конце 2021 стал участником, но не проекта на телевидении, а потасовки, из-за которой на него написали заявление в полицию. Сам Гринев, как оказалось, об уголовном деле не знает, потому что с ним еще по этому поводу никто не связывался. Но он рассказал свою версию событий, произошедших в прошлом году. По его словам, он вместе с подругами выгуливал собак и встретил на пути пьяного соседа, который был крайне не доволен, тем, что во дворе его дома разгуливают животные. Из-за отказа забрать собак между мужчинами начался конфликт, который перерос в драку.

"Но пострадали мы оба! После потасовки я тоже обратился в больницу, снял побои и также написал заявление в полицию", – поведал распустивший руки некогда жених Ольги.

Стоит отметить, что за драку с соседом Гриневу может грозить реальный срок. Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 3-х лет.