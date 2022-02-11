Вечно страдающей из-за мужчин Бузовой вынесли вердикт: Другая уже давно бы вышла замуж

От поющей телеведущей сбежал Дмитрий Тарасов, который сейчас счастлив в браке и воспитывает детей, а потом еще один ее громкий роман – с Давидом Манукяном – потерпел фиаско. Оба разрыва теледива переживала горько.
Сейчас Бузова не афиширует детали своей личной жизни, так что, не понятно, занято ее сердце или нет. Но даже если она одинока, то в этом нет ничего ужасного – по крайней мере так считает популярная в 90-е певица Алена Апина. Артистка встала на защиту звезды, которая часто подвергается критике, как из-за своих громких разрывов, так и из-за музыкальной карьеры. Экс-солистка группы "Комбинация" считает, что неудачи в личной жизни компенсирует успех в делах Оли.
"Другая девочка давно бы уже вышла замуж удачно и на этом успокоилась. А Оля работает, ищет, кого-то бесит, но зато она живая", – вынесла вердикт все еще незамужней Бузовой певица.
Апина призналась, что восхищается поющей телеведущей, которая вместо сидения на лаврах, развивается и к чему-то стремится, причем не имеют значения ее голос и музыкальное образование, которые сегодня в творчестве играют несущественную роль.
Ранее "Дни. ру" рассказывали о новом увлечении бывшего мужа Бузовой: судя по всему, ему не дает покоя успех экс-супруги, и он решил податься в музыку.