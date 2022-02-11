"Лишение свободы до 15 лет": сбежавшему из России Моргенштерну вынесли приговор

Моргенштерн уехал из России за границу. Сам он говорит, что это связано с работой, остальные же думают, что все дело в его проблемах с законом. Поговаривают, что его обвиняют в пропаганде наркотиков. Так это или нет, пока говорить рано. Точной информации нигде нет.
"Вероятно, Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, говоря о торговле наркотиками Моргенштерном, имел в виду пропаганду употребления наркотиков в клипах рэп-исполнителя и его негативное влияние на молодую аудиторию. Российское законодательство различает понятие склонение к употреблению наркотиков от ее пропаганды", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Тагир Гаджиэменов.
Юрист не смог пройти мимо этого дела. Он пояснил, какое наказание может ждать рэпера.
"Пропаганда наркотиков означает формирование позитивного отношения к наркотикам и за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, в то время как за склонение к потреблению наркотиков (которое может быть выражено в уговорах, даче совета и т.п.) предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до 15 лет (статья 230 УК РФ)", – говорит эксперт.
Также Тагир Гаджиэменов дал свою оценку происходящему. Он предположил, что могло сподвигнуть кумира молодежи оставить родину и уехать в другую страну.
"Отъезд Моргенштерна из России может быть связан с повторной проверкой, проводимой следователями в отношении его творчества по ст. 230 УК РФ и возможным уголовным преследованием", – вынес ему суровый приговор юрист.