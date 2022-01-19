"Умер": объявлено о смерти сбежавшего из России Моргенштерна

Судя по всему, Алишер Моргенштерн решил, что пришло время пропасть с радаров.

Скандально известный рэпер сегодня вышел на связь со своими поклонниками в Сторис "Инстаграма" и неожиданно объявил о собственной смерти.

"Спасибо, я умер," – зловеще написал Моргенштерн на черном фоне, чем не на шутку встревожил фанатов.

Молодой артист также добавил, что у него совсем отсутствует здоровье, поэтому несколько дней его не будет на связи. Что именно произошло с музыкантом, неизвестно. Алишер лишь отметил, что он слег, но причины недомогания раскрывать не стал – сообщает URA.RU.

Напомним, что чуть больше месяца назад музыкант срочно покинул Россию и вместе с молодой женой обосновался в Дубае. Чем вызвано было такое внезапное решение, Моргенштерн, в свойственной ему скрытной манере, объяснять не стал. Однако многие пользователи тогда предположили, что неожиданный побег из страны как-то связан с громкими обвинениями в адрес артиста со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Известно, что за границей рэпер не сидит без дела, а продолжает заниматься творчеством и готовит для поклонников новые хиты. О планах вернуться в Россию 23-летний кумир молодежи пока ничего не говорит.

Недавно "Дни.ру" рассказывали о том, что Алишеру Моргенштерну сделал интересное предложение народный артист РСФСР Лев Лещенко.