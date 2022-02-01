"Не узнала Леру": растолстевшая Кудрявцева шокировала россиян

Сейчас у телеведущей непростой период. Дело в том, что она пока никак не может восстановить здоровье. Однако несмотря на проблемы звезда не теряет чувства юмора.
В своем инстаграм-аккаунте Лера Кудрявцева решила повеселить поклонников. Блондинка разместила ролик, на котором предстала в ужасном виде: располневшая, отекшая, с жутко подведенными глазами и бровями.
Но, к счастью, Лера Кудрявцева ради преображения не набирала лишний вес. Она воспользовалась фильтром в соцсети. Знаменитость высмеяла красоток, которые выкладывают в свои микроблоги лишь отфотошопленные снимки, вводя в заблуждение наивных мужчин.
По словам Леры Кудрявцевой, мужики насмотрятся на красивых девушек в "Инстаграме", а потом бросают своих женщин. Затем они начинают искать этих красавиц, но не могут найти, поскольку в реальной жизни их не существует. Видео звезды понравилось фолловерам. Они по достоинству оценили ее чувство юмора и поддержали шутливый тон ведущей. "Наконец-то без фильтра", "Я и не узнала Леру", – высказались подписчики.
Напомним, недавно Лера Кудрявцева угодила в клинику из-за сильных болей в спине. Затем знаменитость перенесла неприятную и болезненную процедуру.