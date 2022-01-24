Истощенная Кудрявцева в ночи отправилась в больницу: Накрылась нервная система

Теледива вновь напугала подписчиков, сообщив, что ей пришлось ночью отправиться в больницу.

В своем микроблоге Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками не самой веселой новостью. В ночи звезде пришлось поехать в больницу, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ). При этом телеведущая не стала уточнять, зачем понадобилась такая срочность. В своем "Инстаграм" она лишь ограничилась фразой: "Ночью на МРТ". Запись же была опубликована около полуночи. Об этом сообщил "Пятый канал".

Возможно, у Леры вновь начались проблемы со здоровьем. Так, в начале прошлого года теледива заболела ковидом. Вирус сильно подкосил состояние Кудрявцевой. После выздоровления женщина пожаловалась, что у нее ухудшилась память. По ее словам, у нее "накрылась нервная система". Чтобы хоть как-то улучшить положение, телеведущая начала тренироваться. Например, она специально учила стихи.

Стоит отметить, что это далеко не все проблемы, с которыми столкнулась звезда. Ранее она была госпитализирована с межпозвоночной грыжей. Женщина жаловалась, что из-за сильных болей она даже не в состоянии передвигаться.





Напомним, что ранее супруг Леры некорректно пошутил над ее возрастом. Так, пара пошла на каток и телеведущая задалась вопросом, сколько она не стояла на коньках. Игорь Макаров же иронично сказал, что, наверное, уже сорок лет.