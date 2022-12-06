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Шоу-бизнес
"Ты должна быть благодарна нам": истеричную пенсионерку Вайкуле макнули мордой в грязь

"Ты должна быть благодарна нам": истеричную пенсионерку Вайкуле макнули мордой в грязь

Лайма Вайкуле заявила, что кормила всю страну вместе с Аллой Пугачевой.
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Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле на волне антироссийских настроений в странах Прибалтики решила не упустить момент и заработать политических очков. Иначе как еще можно объяснить скандальное заявление пенсионерки, заработавшей популярность за счет советского зрителя?

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Лайма Станиславовна Вайкуле певица

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Недоумение у россиян вызвали ее слова об Алле Пугачевой. Если коллега по цеху неожиданно захотела заступиться за Народную артистку СССР, то способ она выбрала довольно странный. 68-летняя певица закатила истерику про Советский Союз.

Лайма Вайкуле заявила, мол она содержала целую страну. По ее словам, и Примадонна отечественной эстрады содержала Россию, которая якобы предъявляет ей претензии сегодня. Латвийская пенсионерка добавила, что вместе они заработали очень много денег для СССР.

О каких претензиях идет речь, певица не пояснила. Известно, что Алла Пугачева сама закатила демарш против Минюста РФ и покинула родину после того, как ее супруга признали иностранным агентом. Юморист, кстати тоже, сменил профессию на политолога, дабы не отставать от конъюнктуры.

Разумеется, вопли прибалтийской исполнительницы не прошли бесследно. Блогер Лена Миро макнула ее мордой в грязь. "Это ты должна быть благодарна нам", – подчеркнула она "Живом Журнале", напомнив, что Лайма Вайкуле сегодня живет не на пенсию, а на накопления, сделанные благодаря выступлениям в нашей стране.

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Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2022, 16:35 Источник: Живой Журнал ✓ Надежный источник
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