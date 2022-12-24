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Шоу-бизнес
Время больших перемен: Николаев показал Проскурякову с малышом на руках

Время больших перемен: Николаев показал Проскурякову с малышом на руках

Поговаривают, что брак Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой дал трещину. Семейная идиллию артистов все чаще ставят под сомнение.
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Вокруг личной жизни Игоря Николаева образовалось множество слухов и инсинуаций. Композитору постоянно приписывают многочисленные романы.

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Если же музыкант появляется на публике без жены, то информационное поле наполняется сплетнями о предстоящем разводе. Когда Николаев размещает в социальных сетях снимок какой-либо женщины, пользователи Сети сразу ищут скрытую связь между ними.

Стоит отметить, что злым языкам не удается сбить с пути пару и разрушить их крепкий союз. В преддверии праздников Николаев в очередной раз доказал силу своих чувств к возлюбленной, обнародовав трогательное фото с Юлией.

На свежем снимке Проскурякова позирует в коротенькой мини-юбке. Примечательно, что в руках Юлия держит фигурку кролика. Малыш является символом наступающего 2023 года.

Сам Николаев предпочел для фотосессии расшитый пайетками костюм. Поклонники звездный пары пришли в изумление от увиденного. Этому свидетельствуют комментарии, оставленные восторженными пользователями Сети.

Напомним, ранее Николаев анонсировал новогодний концерт красивой обложкой, на которой не было Проскуряковой. "Новый год все ближе! С зажигательной Люсей Чеботиной готовим для вас новогодний сюрприз!И не один!" – написал Игорь Николаев на странице "ВКонтакте".

Поклонники неоднозначно восприняли такой дуэт. Особенно на фоне недавних слухов о вероятном разводе Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой такие нежные ласки композитора с молодой красивой блондинкой насторожили публику.

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2022, 12:31 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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