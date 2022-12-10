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Шоу-бизнес
"Ударил ее в подбородок": сорвавшийся с цепи мужик избил напившуюся Пугачеву

"Ударил ее в подбородок": сорвавшийся с цепи мужик избил напившуюся Пугачеву

Алла Пугачева столкнулась с нападением именно в тот момент, когда меньше всего этого ожидала. Журналист, превосходящий ее по росту и весу, отшвырнул женщину как тростинку...
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Во время съемки одной из телепередач Алла Пугачева попала под горячую руку разошедшегося журналиста. Сделавшая мужику замечание Алла жестоко поплатилась за то, что толкнула представителя второй древнейшей. Он сильно ударил Пугачеву, да так, что она отлетела...

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

Именно так звучала первоначальная версия произошедшего, породившая собой страшный скандал, разразившийся еще в 90-е. Тогда Отар Кушанашвили заявлял налево и направо о том, что устроил драку с самой Аллой Борисовной. Вскоре, правда, выяснилось, что все было выдумкой, а на "акулу пера" Примадонна подала в суд. Кушанашвили тогда должны были посадить на четыре года, но он сумел вымолить прощение у оплеванной им Пугачевой и отделался лишь исправительными работами.

Несколько дней назад Отар Кушанашвили стал гостем шоу Азамата Мусагалиева, где он решил рассказать о том, что же происходило на самом деле. Журналист до сих пор недоумевает, зачем тогда сорвался с цепи и начал придумывать небылицы, утверждая, что напившаяся Пугачева первой перешагнула черту нейтралитета.

"Я все придумал от начала до конца, что ударил ее в подбородок, а она отлетела. Зачем я это говорил?! На фиг придумал?! Никогда этой истории не было. Наврал, чтобы набить себе цену", – плачется горько пожалевший о своем проступке шоумен.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2022, 12:29 Источник: Youtube, канал "Азамат Мусагалиев" ✓ Надежный источник
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