Стало известно о внезапном уходе Харламова

Неожиданно для всех съемки нового выпуска Comedy Club прошли без Гарика Харламова.

Юморист и автор собственных шоу Гарик Харламов известен своим участием в КВН и в юмористической программе на ТНТ Comedy Club. 41-летний комик запомнился зрителям своей яркой харизмой и умением пародировать известных личностей.

Но теперь поклонникам кажется, что таланты юмориста оказались никому не нужны. Стало известно о внезапном уходе Гарика Харламова с места ведущего Comedy Club. Комик не появился в новом выпуске программы, а на его месте оказался другой резидент клуба — Андрей Бебурешвили.

Поклонники гадают, почему было принято такое решение. Сами резиденты говорят, что пришло время новых лиц, но тогда неясно, почему никто не сменил соведущего Гарика Харламова Павла Волю. Возможно, юморист сам принял решение сократить свое эфирное время в Comedy Club из-за занятости на других проектах. Пока никаких официальных комментариев Харламов не дал.

А вот Андрей Бебурешвили кажется рад переменам. В интервью он поделился, что очень любит общаться с публикой. По его словам, гости нового выпуска отлично шли на контакт и сами давали почву для юмора.

"Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет", — отшутился коллега Гарика.