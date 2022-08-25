Пытавшегося покончить с рукоблудием Харламова застукали с двумя красотками: Копия Асмус

Слухи о расставании Гарика Харламова с возлюбленной ходили давно.

После разрыва с Кристиной Асмус Гарик Харламов нашел утешение в объятиях коллеги по цеху Катерины Ковальчук. Пара вместе участвовала в съемках сериала "Гусар", где у них и завязались романтические отношения. Однако в последнее время влюбленные не появлялись на публике, из-за чего поклонники даже предположили, что они расстались.

Накануне Гарика застукали с двумя красотками. Комик поделился в социальных сетях фотографией со съемок нового сезона "Гусара" на телеканале ТНТ. На снимке он позирует с Катериной Ковальчук и Екатериной Родченко, давая понять, что слухи о его разрыве с актрисой так и остались слухами.

Кстати, многие фанаты Харламова давно уже твердят от поразительном сходстве его новой возлюбленной с экс-супругой. Действительно, Ковальчук – настоящая копия Асмус. Девушка обладает миловидной внешностью, правильными чертами лица, даже глаза у Кристины и Катерины одного цвета.

Стоит отметить, что сам резидент Comedy Club давно уже не страдает из-за расставания с женой и даже шутит на тему развода. Однажды он посетил юмористическое YouTube шоу, где участники затронули тему борьбы с алкоголизмом. Харламов же поинтересовался, реально ли так же покончить с рукоблудием, отметив, что недавно развелся.