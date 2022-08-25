Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
партнеры
Четверг
25 августа
Лента новостей
21:21
Пытавшегося покончить с рукоблудием Харламова застукали с двумя красотками: Копия Асмус
21:19
"Мой мальчик": родившая сына Валерия принимает поздравления
21:03
В Челябинске подросток за рулем каршеринга сбил пешехода
20:43
"Очень похожа на Агату": роскошная свадьба Прилучного в Армении шокировала фанатов
20:40
В Подмосковье загорелся конноспортивный комплекс
19:53
Двигалась после смерти: Всплыли страшные подробности гибели найденной в камышах звезды "Дома-2"
19:02
"Наш Ангел-Хранитель!": Орбакайте льет слезы по умершей от инфаркта Пугачевой
17:05
"Подбивает клинья": хитрющий Лазарев залез на престарелую брошенку
16:12
Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск
16:07
Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи
15:07
"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака
14:47
В Химках женщина за рулем каршеринга протаранила несколько машин на парковке
14:42
На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
14:37
Пермяк избил своего отца до смерти
14:20
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
14:06
Названа причина пожаров в Рязанской области
14:01
Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
13:58
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
13:24
В России с 1 сентябре будут введены новые правила для владельцев недвижимости
13:24
Уехала в Голливуд, породнилась с Медведевым и родила под 40: куда пропала актриса Редникова
13:09
"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист
12:50
Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера
12:24
Как мошенники лишают россиян денег и недвижимости: Способ прост до безобразия
12:21
В Москве массовая драка закончилась стрельбой
11:46
"Уже билеты взяла": Никому не нужная Собчак бежит на чужбину к Литвиновой
11:46
Сколько стоит аренда самого дешевого загородного дома у воды в Подмосковье
11:02
Залетевшая от стриптизера звезда "Дома-2" Рапунцель нашла отца для младшего сына
10:56
"Я готов встречаться": Бросивший жену с детьми Тарасов приполз на коленях к Бузовой
10:03
Раз – и нет человека: Подвергшая себя опасности Навка рухнула с высоты
10:00
Самые доступные готовые ЖК бизнес-класса
09:30
Как купить долю квартиры на маткапитал
09:12
Оголившийся Плющенко оседлал огромный агрегат: Совместил приятное с полезным
09:10
Ждет ребеночка: Уединившийся с Королевой за спиной у новой пассии Шаляпин по уши влип
09:09
"Скоро": Готовящаяся к уходу Бородина сделала заявление о смерти
06:12
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
04:32
Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой
02:11
Шансов выжить нет: Сын Маркл и принца Гарри оказался в шаге от смерти
00:05
День памяти Аникиты и Фотия: народные приметы в праздник 25 августа
21:48
Этого человека знают все: Отец назвал подозреваемого в страшной смерти звезды "Дома-2"
21:05
Деменция прогрессирует: Сын рассказал о состоянии госпитализированной Светличной
20:33
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
20:28
"Ее не заткнешь": Чурикова высказалась о говорливой Гагариной
20:17
Во время пожара на рынке в Отрадном в Москве погиб человек
20:13
Осталось у разбитого корыта: любовник Калашниковой изменил с Бузовой
19:47
Женатый Ургант положил глаз на женщину Бондарчука
19:42
"Вот это струя!": потерявший стыд Шепелев вытащил свой шланг на камеру и отлил
19:40
В анализах 10-летней девочки нашли сперму
19:04
Разлучница! Орбакайте наведалась к резвящемуся без Пугачевой Галкину
18:33
Это семейное: отец спасает брошенного женой Диброва от алкоголизма
17:47
"Ты мой, по любви": пойманная в ресторане с Галкиным белокурая помощница раскрыла рот
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
"Пополнение": Нырнувшей в койку к молодому любовнику Бабкиной привалило хлопот на старости лет
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Пытавшегося покончить с рукоблудием Харламова застукали с двумя красотками: Копия Асмус

Пытавшегося покончить с рукоблудием Харламова застукали с двумя красотками: Копия Асмус

Слухи о расставании Гарика Харламова с возлюбленной ходили давно.
прочитано 87 раз

После разрыва с Кристиной Асмус Гарик Харламов нашел утешение в объятиях коллеги по цеху Катерины Ковальчук. Пара вместе участвовала в съемках сериала "Гусар", где у них и завязались романтические отношения. Однако в последнее время влюбленные не появлялись на публике, из-за чего поклонники даже предположили, что они расстались.

ПО ТЕМЕ

"Стала мстить": одурманенная невеста Харламова попалась на измене с горячим красавцем

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Накануне Гарика застукали с двумя красотками. Комик поделился в социальных сетях фотографией со съемок нового сезона "Гусара" на телеканале ТНТ. На снимке он позирует с Катериной Ковальчук и Екатериной Родченко, давая понять, что слухи о его разрыве с актрисой так и остались слухами.

Кстати, многие фанаты Харламова давно уже твердят от поразительном сходстве его новой возлюбленной с экс-супругой. Действительно, Ковальчук – настоящая копия Асмус. Девушка обладает миловидной внешностью, правильными чертами лица, даже глаза у Кристины и Катерины одного цвета.

Стоит отметить, что сам резидент Comedy Club давно уже не страдает из-за расставания с женой и даже шутит на тему развода. Однажды он посетил юмористическое YouTube шоу, где участники затронули тему борьбы с алкоголизмом. Харламов же поинтересовался, реально ли так же покончить с рукоблудием, отметив, что недавно развелся.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Гарик Харламов. Фото: Анна Салынская/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2022, 21:21 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем

Ее заметили с другим
Шоу-бизнес

"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист

Какой позор!
Шоу-бизнес

Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи

Какое безобразие!

Шоу-бизнес

Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск

Певец получил под дых

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
Пермяк избил своего отца до смерти
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
Названа причина пожаров в Рязанской области
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+