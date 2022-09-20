70 миллиардов: на что потратил деньги транжира Харламов

В своем микроблоге Гарик Харламов рассказал подписчикам сколько он тратит на себя в месяц.

На днях юмористу Гарику Харламову приписали поход на скандальное шоу на канале НТВ "Ты не поверишь". Там он, якобы, озвучил сумму, которую тратит на себя ежемесячно — 7 миллионов рублей.

Шоумен не стал отмалчиваться. Юморист быстро отреагировал на статью в своем стиле — с иронией и саркастичной комедией. На страничке в микроблоге он выложил скриншот материала и озвучил собственные числа.

"Специально для передачи "Ты не поверишь" я озвучу реальную сумму, которую трачу на себя в месяц. Готовы? 70 миллиардов песо!" — пошутил Харламов. Подписчики оценили шутку и поделились в комментариях своими ежемесячными расходами.

Тем не менее, комик и актер явно не нуждается в деньгах. Сейчас Гарик Харламов активно занимается ресторанным бизнесом. На открытие нового караоке-бара в Москве, в элитном районе Рублевки, он уже потратил 15 миллионов рублей. По данным СМИ, эта сумма составляет половину сделки от покупки ООО "Невские мелодии". Помимо этого резидент Comedy Club владеет 50% сети фастфуд-кафе "Хот Дог Бульдог". Заведение Гарика Харламова работает и в Москве, и в регионах.