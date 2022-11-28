"Долго восстанавливаться": Растерзанная разъяренной толпой Решетова получила серьезные травмы

Анастасией Решетовой восхищаются многие, благодаря идеальной внешности, над которой она всегда так усердно работает. Однако у любого публичного человека всегда есть хейтеры. Вот и бывшей возлюбленной Тимати не удалось избежать их появления.
На днях знаменитая брюнетка призналась, что с травлей столкнулась не только, когда получила известность. Как оказалось, все началось еще в школе – тогда толпа разъяренных детей буквально растерзала ее за поведение, несовершенства во внешности, да и даже за хорошие оценки.
Конечно, на фоне постоянного негатива экс-возлюбленная Тимати получила проблемы с самооценкой – а это, к слову, достаточно серьезная травма для ребенка, которая сопровождает его уже во взрослой жизни.
"Мне пришлось долго восстанавливаться, чтобы принять и полюбить себя на 100%", – рассказала звезда поклонникам, добавив, что очень важно вовремя выявить проблему и начать работать над ее устранением.
Когда модель обзавелась армией поклонников, вместе с ней появилась и толпа недоброжелателей, которая ежедневно критикует ее и находит повод, чтобы поругать. Но это, по признанию Анастасии Решетовой, ее уже не трогает – мать сына Тимати просто-напросто научилась с этим жить и не принимать весь негатив близко к сердцу.