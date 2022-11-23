"Меня замесило": Экстремально отощавшая Решетова оказалась в шаге от смерти

Анастасия Решетова — российская модель, обладательница титула "Первая вице-мисс Россия" 2014 года и бывшая возлюбленная рэпера Тимати, от которого родила ребенка. Проблемы в отношениях с Тимати у Решетимой начались как раз после рождения сына Ратмира. Поначалу в Сеи начали ходить слухи о том, что пара не живет вместе, потом Тимати забрал у Решетовой сына и отправился на отдых. Вскоре пара подтвердила свой разрыв.
После родов красавица Анастасия Решетова быстро пришла в форму, но продолжила худеть, и теперь выглядит просто истощенной. Это встревожило поклонников.
На днях бывшая Тимати напугала фанатов еще одним страшным фактом: оказывается, она едва не погибла во время беременности. Тогда Решетова сильно испугалась за свою жизнь. Об этом модель рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.
На вопрос, были ли у нее панические атаки, Решетова рассказала страшный случай. Во время отдыха на Коста-Рике беременная Решетова вдруг начала задыхаться.
"Была паника когда меня замесило среди больших волн во время серфинга. Был страх, что не хватает воздуха и сил, чтобы выбраться. Я не подозревала тогда, что уже на втором месяце беременности", – рассказала Анастасия Решетова.
Фанаты были в шоке от этой истории. Многие отметили, что Тимати не берег ее.