Больше чем секс: разжиревшая пассия Петросяна взгромоздилась на старика в людном месте

Помните, как пела группа Ленинград: "На выставку Ван Гога водил меня Серега"? Так вот Евгений Петросян решил последовать этим строкам и посетил антикварный салон, проходящий в Москве. Время на выставке он решил провести, разумеется, не в одиночестве. Компанию ему составила его пассия, явившая общественности свое разжиревшее тело и множественные складки.
Как сказал в своем Телеграм-канале сам Евгений Петросян, спутница его все время смотрела на него снизу вверх, желая получить внимание престарелого юмориста. "Все время просится на ручки", – кокетливо подметил Евгений Ваганович, продемонстрировав фото, на котором кареглазой брюнетке все-таки удалось добиться своего!
На снимке Евгений Петросян стоит на фоне произведений искусства и держит на руках черную самку породы мопс. Шерстистая девушка с довольным, но усталым выражением морды, взгромоздилась на 77-летнего мужчину в людном месте, а тот с ухмылкой поддерживает ту за толстенькую попу.
"Вчера на антикварном салоне я прогуливался с собачкой по имени Халва. Удивительно кроткое создание", – восторженно отметил Евгений Петросян воспитанность своей спутницы. Прогулки с четвероногой сучкой явно радуют комика больше чем секс.
К слову, для того, кого общественность уже считает стариком, Евгений Петросян ведет удивительно насыщенную жизнь. Концерты, поездки на отдых, посещение мероприятий и, разумеется, воспитание двухлетнего сына Вагана, рожденного нынешней супругой юмориста Татьяной Брухуновой.
Ни малыш Ваган, ни Татьяна на вернисаже замечены не были. Скорее всего, новая семья Евгений Петросяна осталась отдыхать дома, восполняя силы после большой кровопотери.