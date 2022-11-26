Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
партнеры
Суббота
26 ноября
Лента новостей
16:34
"Этот день последний": перемотанная проводами Казарновская сообщила об уходе
15:54
Больше чем секс: разжиревшая пассия Петросяна взгромоздилась на старика в людном месте
14:58
"Максимально ужасно": посиневшую Кабаеву с обрезанными ногами оплакивают после больницы
14:43
"Тайком туда пробрались": Признанный мертвым внук Пугачевой найден в горах со связанными ногами
12:47
Модный совет Ким Кардашьян: зимний оверсайз с секретом
12:46
Помогите! Обезумевшая толпа разорвала Орбакайте со звериным визгом
11:46
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
11:32
Индустрия 18+: мать Наташи Королевой задрала юбку и показала свою вялую складочку
11:12
До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала
09:55
Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои
08:26
Чувства к Порошиной, связь с Тарасовой и отсутствие семьи: секреты личной жизни холостяка Аверина
06:43
"Теперь вдвоем": Не успевшая родить экс-"татушка" Катина притащила на съемки ребенка
04:27
Траурная одежда, морщины и депрессия: как выглядит главная жертва развода Джоли и Питта?
02:13
"Не хочу терять время": Внезапная беременность разрушила планы Ивлеевой
00:01
День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября
22:24
Заглянувшая в штаны к Виторгану любовница раскрыла интимные подробности бурной ночи: Он был крошечный совсем
21:44
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
21:29
Вся семья плачет: притащившуюся в ЗАГС певицу Славу бросили перед свадьбой
20:37
"Теперь мы знаем диагноз": изо рта перекошенной Булановой хлынула странная жижа
20:05
Второй паспорт: Скорчившая рожу Орбакайте помахала ручкой россиянам
19:46
"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте
19:02
"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте
18:35
"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг
18:14
"Не виноватая я!": Звезду сериала "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
17:50
Россиянам сообщили об индексации пенсии с 1 января 2023 года
17:38
Вернулась из космоса с животом: сияющую Пересильд поздравляют с прибавлением
17:10
"Поздно": распоротого скальпелем Николаева приговорили к смерти
16:50
Как выбрать искусственную елку на Новый год 2023
16:30
"Девочки поймут": Шаловливая молодуха прилюдно оголила мужское достоинство Прилучного
16:10
Россияне предпочитают частный дом квартире: в полтора раза больше сданных объектов
15:50
В Перми инвалид погиб во время пожара
15:30
Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
15:10
"Равносильно нападению на ребенка": Никас Сафронов в шоке от безобразной выходки скотов
14:50
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
14:30
Во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика
14:10
Под Казанью два человека скончались в ДТП
13:30
Изменяла Тихонову с мужем Гурченко, винила себя в смерти сына: запутанная личная жизнь Мордюковой
13:10
Сразу трое! Разродившаяся мамочка Орлова явила миру своих деток
13:10
В Москве в иномарке нашли похожий на гранату предмет
12:59
"Тонкий, маленький и мягкий": Чумаков об угасании сексуальной активности после 40 лет
12:30
Вскрылась правда о циничном обмане Бузовой: Целуется с женатым
12:10
"Не могу пока открывать": Почерневшая Довлатова с распоротым лицом прячется от людей
11:30
"Приму таким, какой он есть": Цой заподозрила взрослого сына-холостяка в увлечении парнями
11:10
"Достаточно серьезно": Откачавшую жир Семенович разнесло из-за страшной болезни
10:50
"Она была исключительной женщиной": в США продают дом Мэрилин Монро
10:33
"Давайте нового рожайте": бросивший старшую дочь Жуков готовится к пополнению в семье
10:30
Как определить коммунального мошенника?
10:10
Вылитый Пригожин: Муж округлившейся певицы Валерии показал новорожденного малыша
09:52
"Сладко и быстро": после слов Авербуха об измене Арзамасова сделала заявление
09:23
Придется доплатить 20 тысяч: с 1 декабря в квитанциях ЖКХ появится новая графа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вскрылась правда о циничном обмане Бузовой: Целуется с женатым
После вскрытия на кровавом теле Шпицы обнаружили рваные порезы: Смотрите
"Эту херовазу": разъяренный Виторган публично пнул под зад бывшую любовницу
"Лепехи" опустившейся Волочковой довели народ до рвоты: Будто в зоопарке
Сразу трое! Разродившаяся мамочка Орлова явила миру своих деток
"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Больше чем секс: разжиревшая пассия Петросяна взгромоздилась на старика в людном месте

Больше чем секс: разжиревшая пассия Петросяна взгромоздилась на старика в людном месте

Евгений Петросян живет на полную катушку: вчера вот потискал попку своей молодой сучки прямо посреди толпы людей.
прочитано 107 раз

Помните, как пела группа Ленинград: "На выставку Ван Гога водил меня Серега"? Так вот Евгений Петросян решил последовать этим строкам и посетил антикварный салон, проходящий в Москве. Время на выставке он решил провести, разумеется, не в одиночестве. Компанию ему составила его пассия, явившая общественности свое разжиревшее тело и множественные складки.

ПО ТЕМЕ

"Прохожу обследования": анализы вскрыли состояние пятой жены Петросяна после большой кровопотери

"Ничего человеческого внутри": истекшая кровью жена Петросяна прервала развитие малыша на раннем сроке

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Как сказал в своем Телеграм-канале сам Евгений Петросян, спутница его все время смотрела на него снизу вверх, желая получить внимание престарелого юмориста. "Все время просится на ручки", – кокетливо подметил Евгений Ваганович, продемонстрировав фото, на котором кареглазой брюнетке все-таки удалось добиться своего!

На снимке Евгений Петросян стоит на фоне произведений искусства и держит на руках черную самку породы мопс. Шерстистая девушка с довольным, но усталым выражением морды, взгромоздилась на 77-летнего мужчину в людном месте, а тот с ухмылкой поддерживает ту за толстенькую попу.

"Вчера на антикварном салоне я прогуливался с собачкой по имени Халва. Удивительно кроткое создание", – восторженно отметил Евгений Петросян воспитанность своей спутницы. Прогулки с четвероногой сучкой явно радуют комика больше чем секс.

К слову, для того, кого общественность уже считает стариком, Евгений Петросян ведет удивительно насыщенную жизнь. Концерты, поездки на отдых, посещение мероприятий и, разумеется, воспитание двухлетнего сына Вагана, рожденного нынешней супругой юмориста Татьяной Брухуновой.

Ни малыш Ваган, ни Татьяна на вернисаже замечены не были. Скорее всего, новая семья Евгений Петросяна осталась отдыхать дома, восполняя силы после большой кровопотери.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2022, 15:54 Источник: Телеграм-канал Евгения Петросяна ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

До слез! Якубович врезал Гузеевой в эфире Первого канала

Дух захватывает
Шоу-бизнес

Вернулась из космоса с животом: сияющую Пересильд поздравляют с прибавлением

Звезда счастлива
Шоу-бизнес

"Кровь пошла из глаз": полностью перекроившая лицо Волочкова стала рекламой ритуальных услуг

Балерину не узнать
Шоу-бизнес

"Исполняется 9 лет": скрывший внебрачное дитя Агутин выдал тайну отметкой в паспорте

Певец готовился долго

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Перми инвалид погиб во время пожара
В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+