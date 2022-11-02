"Стать любимой": разведенка Аллегрова потеряла последнюю надежду

Певица и исполнительница легендарных хитов "Шальная императрица" и "Угонщица" Ирина Аллегрова отметила уже 70-летний юбилей. Яркие номера, громкий голос и незаменимая прическа из копны белых волос — так зрители запомнили артистку на сцене.
А вот личная жизнь Ирины Аллегровой не так часто приносила поклонникам радость. Один за другим в ее жизни случались несчастливые романы, хотя в спутники себе она выбирала мужчин статных и успешных.
Четырежды разведенка Ирина Аллегрова не может похвастаться громким романом в 70 лет. Все свое свободное время звезда проводит с единственной дочерью и внуком. А судя по последним постам в социальных сетях, артистка потеряла последнюю надежду на женское счастье.
"Стать популярной гораздо легче, чем стать любимой", — призналась Ирина. Судя по всему, такой вывод основан на жизни артистки, ведь верность зрителей ей удалось завоевать, а вот встретить надежного мужчину — нет.
Поклонники призывают Ирину Аллегрову не отчаиваться, ведь даже после 70 лет каждая женщина имеет право на счастье.