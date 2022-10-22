"В 90-е годы не пела, а только открывала рот": задравшую нос Аллегрову смачно приложили

Песни "Кабриолет", "Свадебные цветы", "Угонщица" и многие другие ретро-шлягеры с годами становятся все популярнее. Сама Ирина Аллегрова, задрав нос, подмечала, что к числу ее фанатов примыкает молодежь. Танцевальные хиты о нелегкой женской доле невольно берут за душу и кажутся чем-то вечным.
Однако некоторые россияне старшего поколения вычеркнули артистку из числа кумиров. К этому народ подтолкнул Сергей Соседов: в 2021 году он заявил, что певица на выступлениях никогда не пела вживую.
Скандал, казалось бы, давно затих, но поверившие критику россияне не унимаются. Ирина Аллегрова до сих пор отдувается за прошлое — время платить по счетам. Недавно артистку смачно приложили в комментариях к посту Игоря Крутого.
"В 90-е годы не пела, а только открывала рот под фонограмму и танцевала со своим любимым на сцене. А мы, дураки, платили такие большие деньги, чтобы посмотреть на нее. Понимаем только сейчас. Принесли ли ей эти деньги счастье?" — возмутилась некая Валентина Р.
Впрочем, сколько людей — столько и мнений. Ирина Аллегрова хорошо постаралась, чтобы завоевать авторитет на сцене. Поэтому при ней остается много преданных фанатов, которые по-прежнему слушают ее песни с восторгом и благоговением.