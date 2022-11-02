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Шоу-бизнес
"Гнойник, который медленно убивал": муженька угасающей Пугачевой разодрали до крови

"Гнойник, который медленно убивал": муженька угасающей Пугачевой разодрали до крови

Алла Пугачева и ее муж навсегда обрубили себе дорогу назад на родину, ведь коллеги все чаще отворачиваются от них.
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Российский рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха из популярной в нулевые группы Centr ("Центр") выступил с откровенным и громким заявлением. Он поведал о группе, ссоре с дочерью, отношениях с Гуфом, Полиной Гагариной и порассуждал о будущем России, а также объяснил, что для страны значит Алла Пугачева.

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Птаха стоял у истоков зарождения новой музыкальной российской культуры. Вместе с напарниками под псевдонимами Гуф (Алексей Долматов), Слим (Вадим Мотылев) и другими рэп-исполнителями музыкант генерировал популярное в те годы движение, которое объединяло молодежь и давало потерявшимся людям сильную моральную поддержку. е то, что Алла Пугачева сейчас.

Несмотря на сложный период времени, Птаха стал одним из тех, кто остался со своей страной и продолжает развиваться именно в России. В свежем интервью рэпер откровенно обсудил личные темы и рассказал, что не верит в воссоединение группы "Центр", как бы этого ни хотелось.

Сейчас рэпер Птаха говорит, что не может загадывать, что будет через пять или десять лет. По его словам, сейчас в рэп-индустрии мало достойных персонажей. Да и вообще на музыкальном олимпе. При этом артист отметил, что хотел бы спеть совместно с Полиной Гагариной, группой ДДТ, Пелагеей. А вот Алла Пугачева для него давно не пример.

"Основная часть творчества коллег – однообразная, скучная. К тому же, интеллектуальная составляющая их музыки на нуле", – с сожалением отметил Птаха.

Рассказал рэпер и о семье. В прошлом году дочь Птахи Николь приняла участие в шоу "Пацанки". Музыкант не одобрил это, но отказать не смог. "Она глупостей каких-то там наговорила", – отметил рэпер. При этом он отметил, что отношения с дочерью у него "не очень".

Что касается коллег, то Птаха критически высказался в адрес отдельных персоналий. С особым презрением он охарактеризовал муженька Аллы Пугачевой, сравнив его с прыщом. Этот образный гнойник рэпер будто разодрал до крови.

"Сейчас вскрываются все гнойники, которые медленно убивали наше общество", – сказал Птаха.

Стоит отметить, что к тем, кто выразил явную антироссийскую позицию, относится и признанный иноагентом Максим Галкин, а также его угасающая 73-летняя жена Алла Пугачева. Сейчас семья находится за пределами нашей страны, и, судя по всему, для России это хорошо.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 11:24 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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