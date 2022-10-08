Бородина показала нового спутника: Личность раскрыта

Сразу после развода с Ксенией Бородиной Курбан Омаров стал уверять: брак распался по ее вине. Телеведущая, мол, была ему не верна: закрутила интрижку с его близким другом Трофимом Симищенко. И, хоть Ксения и уверяла, что это лишь выдумки, внимательные подписчики постепенно замечали все больше "улик", свидетельствующих о ее общении с Трофимом.
Сама Ксения уже заявила: личную жизнь комментировать не будет, ведь, как мы все знаем: счастье любит тишину. Но, судя по всему, Ксения решила сегодня сделать небольшое послабление и выложила ролик, где показала, как отправилась по магазинам в компании дочек и нового возлюбленного.
Поклонники, посмотревшие видео, сделали вывод, что девочки знакомы с мужчиной уже давно: общение между ними было очень теплым, с шутками и смехом. И только некоторые подписчицы успели порадоваться за Ксению, как всеобщий ажиотаж прервала Ольга Орлова. Беременная телеведущая написала в комментариях, что на видео не возлюбленный Ксении, а всего лишь их директор Лев.
Разочарованный вздох прокатился под постом Ксении Бородиной. Однако, неудивительно, что двоих мужчин перепутали: Лев и Трофим похожи и комплекцией, и стилем одежды. Надеемся, что вскоре Ксения порадует фолловеров романтичными фотографиями. А сейчас она, очевидно, решила сосредоточиться на работе: нужно пиарить свой курс по разводу.