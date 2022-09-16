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Шоу-бизнес
"Адская боль": выгнавшая мужа Бородина вывернула наружу страшные секреты

"Адская боль": выгнавшая мужа Бородина вывернула наружу страшные секреты

Телеведущая Ксения Бородина предлагает подписчикам купить свой новый курс. Ведущая обещает научить женщин правильно разводиться.
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Курсы от блогеров потихоньку теряют свою популярность у пользователей разных социальных сетей, чего не скажешь о курсах от звезд из телевизора. Вот где настоящий золотой рудник инфоцыганства — заработка на продаже волшебных советов по личностному росту и отношениям.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Вот и выгнавшая мужа ведущая Ксения Бородина не осталась в стороне от волны личностнорастущих. Телеведущая запускает свой курс с громким названием "Если брак оказался браком". Ксения обещает участникам курса разбор разных примеров проблем в отношениях на собственном опыте, и якобы для этого ведущая даже вывернула наружу страшные секреты своего брака:

"Я никогда не давала интервью на тему развода. И только здесь, в кругу тех, кто проходит похожие испытания, я решилась быть откровенной", — пишет Ксения Бородина.

Блогер Катя Конасова скептически отнеслась к начинанию Ксении. Она сняла видео, в котором обсуждает с подписчиками очередной курс по отношениям: "Это то случай, когда очень хочется свой курс, но не знаешь, чему такому научить. В ход идет личный опыт", — делится мнением разоблачительница Ксении Бородиной.

Сама телеведущая так описывает свой новый проект: "Я подготовила для вас лекарство. Развод — это адская боль, которую сложно прочить в одиночестве", — говорит Ксения Бородина в прогреве к продажам курса.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Ксения Бородина. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
16 сентября 2022, 04:11 Источник: YouTube канал Кати Конасовой • Требует проверки
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