"Адская боль": выгнавшая мужа Бородина вывернула наружу страшные секреты

Курсы от блогеров потихоньку теряют свою популярность у пользователей разных социальных сетей, чего не скажешь о курсах от звезд из телевизора. Вот где настоящий золотой рудник инфоцыганства — заработка на продаже волшебных советов по личностному росту и отношениям.
Вот и выгнавшая мужа ведущая Ксения Бородина не осталась в стороне от волны личностнорастущих. Телеведущая запускает свой курс с громким названием "Если брак оказался браком". Ксения обещает участникам курса разбор разных примеров проблем в отношениях на собственном опыте, и якобы для этого ведущая даже вывернула наружу страшные секреты своего брака:
"Я никогда не давала интервью на тему развода. И только здесь, в кругу тех, кто проходит похожие испытания, я решилась быть откровенной", — пишет Ксения Бородина.
Блогер Катя Конасова скептически отнеслась к начинанию Ксении. Она сняла видео, в котором обсуждает с подписчиками очередной курс по отношениям: "Это то случай, когда очень хочется свой курс, но не знаешь, чему такому научить. В ход идет личный опыт", — делится мнением разоблачительница Ксении Бородиной.
Сама телеведущая так описывает свой новый проект: "Я подготовила для вас лекарство. Развод — это адская боль, которую сложно прочить в одиночестве", — говорит Ксения Бородина в прогреве к продажам курса.