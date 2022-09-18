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Шоу-бизнес
Впаривающая курсы по отношениям Бородина проехалась катком по бывшему мужу: Лечить не буду

Впаривающая курсы по отношениям Бородина проехалась катком по бывшему мужу: Лечить не буду

Ксения Бородина жестко прошлась по бывшему мужу. Поводом стало замечание подписчицы о курсах
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Ксения Бородина в прошлом году рассталась со вторым мужем Курбаном Омаровым. Развод был громким: Зима, как называли его друзья, обвинил Ксению в измене, ставшей причиной разрыва.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Позднее, Ксения все же приоткрыла завесу тайны: роток на чужой пирожок приоткрыл все же Курбан. Поклонники склонны верить телеведущей больше: в самом начале их отношений Омаров уже попадался на измене. Гульнул, пока телеведущая вынашивала их совместную дочь Теону, но Ксения простила неверного мужа ради ребенка и, как считают, красивой картинки в соцсетях.

Теперь, когда все бумаги давно подписаны, а грязные подробности плавают на поверхности словно бензиновая пленка на воде, самое время подумать о вещах более насущных. Например о том, как использовать развод на благо своему кошельку.

Ксения Бородина нашла выход: выпустить курс. Впаривающая курсы по отношениям телеведущая всего за 6 тысяч рублей расскажет, как пережить развод.

Пользователи соцсетей, разумеется, отнеслись к объявлению с недоверием. Как, спросила одна из подписчиц, может человек, который не может наладить общение с бывшим мужем, продавать подобный курс.

Ксения эмоций не сдержала: "Если вам так нужен бывший, общайтесь, сколько хотите." Затем она предложила подписчице ждать его до самой старости, а затем ухаживать за ним. Сама она проехалась катком по бывшему мужу: не будет в старости лечить простату ни одному своему мужчине из прошлого.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 сентября 2022, 17:38 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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