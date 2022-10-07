Постарела лет на 30: Водонаеву в нелепой шубе приняли за ошибившуюся дверью старушку-эскортницу

Вкус как деньги – или он есть, или его нет. Смотришь на иных звезд и поражаешься: вроде бы есть возможность выглядеть прилично, обратиться к стилисту, если Бог не дал чувство прекрасного. Но все равно многие смотрятся таким пугалом, что словно бы специально привлекают к себе внимание.

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