"Люблю": жена сбежавшего внука Пугачевой нашла ему замену после подлой измены

Жена внука Аллы Пугачевой Алена Краснова оказалась в центре пристального внимания. Как известно, Никита Пресняков спешно уехал из России и сейчас находится в США. После подлой измены родине со стороны сбежавшего внука Пугачевой, Алена наконец-то нашла ему замену для выходов в свет.
Теперь девушка проводит время в компании близких подруг. С одной из них она посетила съемки нового сезона проекта "Ледниковый период". Напомним, что в прошлом сезоне Никита Пресняков и сам был участником проекта в паре с Натальей Забияко. В этом же сезоне на лед вышла Наталья Подольская — жена Владимира Преснякова. И хоть они с Аленой не кровные родственники, отношения между ними очень теплые.
"Люблю это местечко", — написала жена внука Аллы Пугачевой. Видимо, прошлый сезон сильно запал в сердце Алены Красновой, и она с радостью вернулась на съемочную площадку.
Свою позицию относительно семьи Аллы Пугачевой Алена Краснова никогда не афишировала. Она не комментировала ни отношение к самой артистке, ни к ее отъезду в Израиль. Кроме этого, пока неясно, расстались ли Алена и Никита, или расстояния — это временное явление.