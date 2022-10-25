Сбылось страшное пророчество: Сбежавший в США внук Пугачевой вскрыл тайну из прошлого

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков вышел на связь с поклонниками после того, как покинул Россию. Ранее стало известно, что внук Аллы Пугачевой улетел в США, где живет его отчим и отец младшей дочери Кристины Орбакайте Михаил Земцов. Там же проживает и сама младшая наследница певицы Клавдия.
Стоит отметить, что сама Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров пока находятся в Москве. Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова тоже пока в России.
Никита Пресняков перестал выходить на связь в конце сентября. Поклонники обеспокоились тем, что 31-летний музыкант ничего не сообщает о себе, ведь раньше он активно вел соцсети. Наконец он сообщил в своем телеграм-канале, что с ним, и где он находится. Сын Орбакайте опубликовал свежее интервью, которое он дал Стасу Ярушину "МузЛофт" еще до своего отъезда из России. В беседе с ведущим Никита Пресняков озвучивает слова, которые звучат пророчески в нынешней ситуации. Выходит, что интервью – слова из прошлого.
"Я готов всего себя отдавать!" – говорит в интервью Никита Пресняков. Сбылось страшное пророчество, теперь он действительно всего себя отдает музыке.
Напомним, сын Кристины Орбакайте пропал с радаров после того, как в Сети появилась новость о том, что ему вручили повестку. Однако потом новость удалили, но шумиха уже пошла по фанатам. Многие решили, что музыкант сбежал из страны именно поэтому.