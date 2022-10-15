Сенсационные кадры: Николаев показал деликатное видео с Королевой

Игоря Николаева и Наташу Королеву связывал продолжительный брак, который стал заметной частью биографии обоих артистов. Композитор и певица смогли выстроить не только тесные личные отношение, но и наладить успешное творческое сотрудничество.
При этом знаменитости прошли через болезненный процесс развода. Николаев и Королева смогли возобновить нормальное общение лишь спустя года. За все время семейной жизни в домашнем архиве артистов появилось много видеозаписей.
Логично, что все это было недоступно публике. Недавно Николаев поступил крайне опрометчиво. Из-за его действий ролик деликатного характера стал достоянием общественности. При этом композитор не преследовал цели навредить бывшей возлюбленной.
Речь и идет о видеоклипе на песню "Самая родная", который давно распространяется на просторах Сети. Смонтированные архивные кадры семейной жизни двух артистов стали настоящим подарком для поклонников.
Особый интерес вызвал эпизод из отпуска музыкантов. На видео молодая Королева в купальнике проявляла интерес к супругу. Восхищенный Николаев не мог отвести взгляд от возлюбленной.
Известно, что ни Королева, ни Николаев не испытывают восторга от того, что данные кадры находятся в свободном доступе. При этом удалить видео, которое было скопировано множество раз, не представляется возможным.