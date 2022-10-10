"Тарзан не дает": выкатившая дряблые прелести Королева взбесила дешевым развратом

Социальные сети — это отличное место для звезд, чтобы показать свою настоящую жизнь. Конечно, без прикрас не обходится, ведь многие площадки позволяют улучшить внешность человека: прикрыть дряблую кожу или поправить цвет лица. Вот и Наташа Королева, выкатившая наружу прелести на новом видео, не отказалась от использования фильтров, чтобы прикрыть дряблую кожу. С обработкой артистка выглядит на 10 лет моложе.
Наташа Королева спела куплет из песни "Ой, цветет калина", подтанцовывая под ритмичную музыку. Некоторые подписчики подхватили настроение артистки. "Зажигалочка! Тарзан на дает расслабится, мозги на месте и поешь хорошо", "Невероятно красивая", — рассыпались комплиментами зрители.
Другую же часть поклонников такая публикация можно сказать взбесила. По их мнению, Королева привлекает публику только дешевым развратом. "Пора на пенсию", "Грудь — как у бабушки", — написали в комментариях.
Сама Наташа Королева под видео решила рассказать о своем отношении к народному творчеству. По мнению 49-летней звезды, народные песни объединяют людей, помогают вместе проходить через трудности. "Любимые народные песни как драгоценные жемчужины украшают нашу культуру", — добавила Королева.