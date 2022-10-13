"Не восстановился": Солнцев раскрыл подробности смены пола

Шоумен Гоген Солнцев поделился, почему он вновь оказался под ножом хирурга.

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев ни на день не остается без пристального внимания журналистов и общественности. Вокруг мужчины постоянно крутятся всевозможные слухи и домыслы. Не от всех Гоген успевает отбиваться вовремя, некоторые успевают широко распространиться.

Так произошло и с информацией о возможном смене пола Гогена Солнцева. Об этом заявила бывшая жена эпатажной звезды Екатерина Терешкович. Спустя неделю разговоров мужчина решил прокомментировать ситуацию и раскрыл подробности смены пола.

По словам Ильи (настоящее имя Гогена, прим. ред.) он действительно на днях перенес серьезную операцию. Диагноз Солнцев не афиширует, но уверяет, истинные причины операции не имеют ничего общего со слухами.

"Находился 5 часов под наркозом, тяжело отходил. До сих пор, честно говоря, не восстановился", — рассказал Гоген в интервью одному из изданий.

А вот отмалчиваться поводу Терешкович бывший возлюбленный не стал. Гоген Солнцев призвал не воспринимать слова женщины всерьез, ведь, по его мнению, Екатерина просто пытается очернить имя шоумена в прессе. Солнцев добавляет, что его терпение уже достигло предела.