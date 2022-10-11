"Я тебя люблю, но до свидания": в вопросе о лишении родительских прав Галкина* поставлена точка

Не так давно юрист Ярослав Михайлов подал в подмосковную прокуратуру заявление с требованием лишить известного юмориста Максима Галкина* родительских прав. В качестве причин указаны возможная нетрадиционная ориентация официального супруга Аллы Пугачевой и его негативные высказывания о российской армии и спецоперации.
Юрист Эльман Пашаев в беседе с Пятым каналом дал понять, что объективных оснований для лишения Галкина* родительских прав нет. Адвокат отметил, что дети юмориста Лиза и Гарри живут в прекрасных условиях. Мол, они обеспечены, имеют различные увлечения, у них хорошие педагоги. Таким образом эксперт поставил точку в горячо обсуждаемом вопросе.
При этом Пашаев считает Аллу Борисовну и ее опального супруга предателями родины. По словам юриста, в России они добились известности и сколотили целое состояние. Якобы родина им подарила все, а они ее бросили в трудный момент.
"Родина — это мама. Как у матери возникают проблемы, они удирают со словами "я тебя люблю, но до свидания", – заметил юрист.
Напомним, улетев в очередной раз в Израиль, супруга Максима Галкина, народная артистка России Алла Пугачева назвала тех, кто ее критикует, "холопами, ставшими рабами". Подробнее об этом писали "Дни.ру".
* — включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.