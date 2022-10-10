Попался! Променявший жену на любовницу Газманов шустро дает заднюю

Первый брак артиста не сложился по ряду причин, одной из которых стало увлечение на стороне. Олег Газманов ушел из семьи к любовнице, о чем слезно рассказывал уже во взрослом возрасте его сын Родион. Решение звездного отца стало ударом. Будучи ребенком, Газманов-младший наивно считал, что родители развелись из-за него.
История эта давно позабылась фанатами легендарного артиста, ведь исполнитель хита "Есаул" сумел влюбить в себя публику и внушить ей, что он чуть ли не самый достойный представитель отечественного шоу-бизнеса. Сейчас Олега Газманова характеризуют не как изменщика, а как обладателя непревзойденных особенностей.
Отмечают уникальность певца и коллеги, в частности — член жюри нового шоу разоблачений "Маска. Танцы" Тимур Родригез. Он рассказал, что личность звезды, спрятавшей лицо и тело в костюме, можно вычислить по фирменным микродвижением. У Олега Газманова такое тоже имеется. Судя по словам коллеги, он шустро дает заднюю.
"Ну и если человек сделает фляк назад, то это точно Олег Газманов, потому что никто из наших артистов не способен на это", — выразился Тимур Родригез.
В одной из завершившихся передач Тимур угадал певца Шуру по одному лишь движению рук. Кирилл Андреев же был раскрыт по "усталой" позе, принятой им в конце выступления – вычислил его Кирилл Туриченко, напарник по группе "Иванушки International".
Выходит, если Олег Газманов решит участвовать в шоу "Маска.Танцы", ему придется изменить характерные телодвижения. Другого выхода нет, ведь со своим фляком назад он уже давно попался.