"Кончились деньги": вышвырнутый на улицу Газманов запел на вокзале ради крошки хлеба

В жизни Олега Газманова были безденежные и даже голодные времена. В этом он признался накануне в эфире Первого канала.

Вчерашний выпуск программы "Сегодня вечером" был посвящен выдающемуся артисту, без хитов которого не обходится ни одно застолье. Гости передачи пришли поздравить Григория Лепса с юбилеем и сказать о нем несколько приятных слов. Среди приглашенных звезд были такие популярные артисты как Стас Михайлов, Николай Басков и Олег Газманов.

В какой-то момент гости начали обсуждать прошлый опыт выступлений в ресторанах. Воспоминаниями решил поделиться Олег Газманов. Он признался, что любил выступать в барах в городе Сочи, поскольку там хорошо платили. "Я благодарен судьбе, что отработал в ресторане", – заявил он, отмечая, что это ценный профессиональный опыт.

Также исполнитель хита "Я рожден в Советском Союзе" поделился курьезным случаем, который произошел с ним в Сочи. "У меня кончились деньги", – начал свой рассказ Газманов. Ситуация была патовая: артист оказался буквально вышвырнутым на улицу, так как в отель переночевать не пускали. В силу стесненных обстоятельств он готов был выступать хотя бы за еду, условно за крошку хлеба. В итоге он запел фактически на вокзале, а именно в кафе, расположенном на его территории.

К беседе подключилась Лариса Долина, которая заявила, что тоже имела подобный опыт. Вокалистка вспоминает это с улыбкой на лице, ведь ей платили пять рублей – большие деньги в то время.